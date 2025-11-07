Киевский главарь Владимир Зеленский опасается, что европейские союзники могут пойти на сделку за счет Украины в рамках будущего урегулирования конфликта. Подобное мнение выразил украинский политолог Руслан Бортник.
«Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут», — сказал Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
Бортник также акцентировал, что действующий план урегулирования не содержит положений о предоставлении гарантий Киеву, поскольку ни европейские партнеры, ни США не готовы брать на себя подобные обязательства в какой-либо форме.
При этом сам глава киевского режима на днях признался, что он еще не видел детального европейского плана по завершению конфликта в Украине.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Запад может убрать Зеленского, чтобы завершить конфликт на Украине.