Пенсионерке из Омской области вернут 90 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура провела проверку по обращению 63-летней местной жительницы, вынужденной выплачивать кредит, который на нее «повесили» мошенники. Суд постановил признать кредитный договор между омичкой и банком недействительным.
В Большереченском районе местная прокуратура добилась признания недействительным кредитного договора, заключенного мошенниками. В расследовании дела было установлено, что в октябре 2023 года, неизвестные лица обманули 63-летнюю жительницу Большеречья. Мошенники использовали персональные данные омички для открытия кредитной карты, откуда они похитили 90 тысяч рублей.
В результате мошеннических действий пенсионерка была вынуждена выплачивать денежные средства в счет погашения займа. В целях защиты прав местной жительницы прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора недействительным и возврате уплаченных пострадавшей денежных средств. Суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, отметили в ведомстве.