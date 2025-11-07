Ричмонд
Пенсионерке из Омской области вернут 90 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Суд признал недействительным кредитный договор, оформленный на 63-летнюю жительницу Большеречья без ее участия.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура провела проверку по обращению 63-летней местной жительницы, вынужденной выплачивать кредит, который на нее «повесили» мошенники. Суд постановил признать кредитный договор между омичкой и банком недействительным.

В Большереченском районе местная прокуратура добилась признания недействительным кредитного договора, заключенного мошенниками. В расследовании дела было установлено, что в октябре 2023 года, неизвестные лица обманули 63-летнюю жительницу Большеречья. Мошенники использовали персональные данные омички для открытия кредитной карты, откуда они похитили 90 тысяч рублей.

В результате мошеннических действий пенсионерка была вынуждена выплачивать денежные средства в счет погашения займа. В целях защиты прав местной жительницы прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора недействительным и возврате уплаченных пострадавшей денежных средств. Суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, отметили в ведомстве.