В Хабаровске установили памятник борцам с наводнением 2013 года

Памятный знак призван увековечить трудовой подвиг энергетиков, военных, сотрудников МЧС. Во время наводнения 2013 года, когда Амур достиг аномальной отметки 808 сантиметров, они сообща помогали спасать оборудование станции, стоящей на берегу реки. Работали круглые сутки, откачивали воду, строили защитную дамбу. Энергообъект удалось отстоять, ТЭЦ-2 не получила критических повреждений и успешно запустилась в отопительный сезон.