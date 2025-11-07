В Хабаровске начали выдавать карты с бонусами и скидками для жителей

В Хабаровском крае карта жителя «Муравьёв-Амурский» — это не просто платёжный инструмент, а цифровой ключ ко множеству региональных сервисов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Её держатели могут получать бонусы, скидки и специальные предложения более чем в сотне организаций Хабаровского края — от магазинов и аптек до музеев, спортивных центров и туристических компаний.
Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлен на объединение цифровых и социальных сервисов для жителей края в одном удобном решении. Теперь оформить пластиковую карту можно не только онлайн, но и лично — в офисах многофункциональных центров «Мои документы».
Услуга пока доступна в трёх филиалах Хабаровска — на улицах Серышева, Суворова и Стрельникова, а также в Комсомольске-на-Амуре на Интернациональном проспекте.
«Нововведение позволит гражданам получать пластиковые карты жителя в удобном для них месте: в МФЦ неименная карта выдаётся сразу при предъявлении паспорта», — сообщили в министерстве цифрового развития Хабаровского края.
Кроме того, специалисты центра помогут установить мобильное приложение и зарегистрироваться на сайте проекта, чтобы активировать сервисы и кэшбэк-программы.
«Россия начинается с Дальнего Востока, поэтому запуск нового формата выдачи начался именно в Хабаровском крае. Это позволит пользователям пользоваться ресурсами партнёров проекта и получать дополнительные преимущества», — отметил представитель финансового партнёра.
В ближайших планах — превратить карту «Муравьёв-Амурский» в полноценный цифровой паспорт жителя края. Она будет автоматически определять доступные льготы, помогать получать региональные услуги и скидки без лишних заявлений. Также проект готовят к интеграции с системой молочных кухонь и транспортным сервисом.