В Хабаровске начали выдавать карты с бонусами и скидками для жителей

Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлен на объединение цифровых и социальных сервисов для жителей края в одном удобном решении. Теперь оформить пластиковую карту можно не только онлайн, но и лично — в офисах многофункциональных центров «Мои документы».