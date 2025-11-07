Красноярский космонавт Кирилл Песков рассказал о новом полете на МКС

Отвечая на другой вопрос редакции о звёздных примерах, Песков признался, что своей космической профессией обязан отцу — пилоту гражданской авиации. Он был для него вдохновением и примером. А раннем детстве Кирилл мечтал стать пожарным, и только в 8 лет твердо решил стать летчиком. Правда, тогда даже не думал, что полетит не просто в небо, а в настоящий космос. А один из курьёзных случаев на подготовке помогла разрешить детская книга. Благодаря ей он за 30 секунд справился с неисправностью, чем удивил комиссию.