Красноярский космонавт Кирилл Песков рассказал о новом полете на МКС

Первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков в эксклюзивном комментарии для «АиФ-Красноярск» сообщил о возможных сроках своего следующего полета на Международную космическую станцию. На вопрос корреспондента krsk.aif.ru о будущих планах он ответил, что новая экспедиция может состояться через 4−5 лет.
«Все зависит от программы полетов и медкомиссии, которую проходят обычно через полгода после посадки. Дальше будет видно», — пояснил Песков на полях медиафорума «Енисей.РФ» в Красноярске.
Уроженец Назарово также поделился яркими впечатлениями от своего первого 147-дневного путешествия на орбиту. Особенно его поразили виды Земли из иллюминатора. «Самое красивое — это полярное сияние и грозы. Грозы — это вообще что-то невероятное. Я, когда на них смотрел сверху, как всё вспыхивает, подумал: это как кота ночью гладить! Всё искрится!», — рассказал космонавт.
Отвечая на другой вопрос редакции о звёздных примерах, Песков признался, что своей космической профессией обязан отцу — пилоту гражданской авиации. Он был для него вдохновением и примером. А раннем детстве Кирилл мечтал стать пожарным, и только в 8 лет твердо решил стать летчиком. Правда, тогда даже не думал, что полетит не просто в небо, а в настоящий космос. А один из курьёзных случаев на подготовке помогла разрешить детская книга. Благодаря ей он за 30 секунд справился с неисправностью, чем удивил комиссию.
Что касается соцсетей, которые он активно вед во время полета, космонавт пообещал выкладывать накопленные научные материалы и видео с красивыми видами. Он показал лучшие фото из программ подготовки к полетам, космические пейзажи и невероятные виды Сибири из космоса.