Главные городские часы поздравляют красноярцев с Днем Октябрьской революции (видео)

Сегодня, 7 ноября, на башне красноярской мэрии вместо традиционного боя главных городских часов звучит мелодия из песни «И вновь продолжается бой» советского композитора Александры Пахмутовой. Так жителей и гостей краевой столицы поздравляют с Днем Октябрьской революции.
Услышать музыкальное поздравление можно в 15:00, 18:00 и 21:00.
История праздника берет начало в 1917 году, тогда в Петрограде было свергнуто Временное правительство. Учредительное собрание распустили, и к власти пришли большевики во главе с Владимиром Лениным. Ими был создан новый высший орган государственного управления — Совет народных комиссаров.
Напомним, традиция играть по праздникам и знаменательным датам различные мелодии появилась у главных красноярских часов летом 2019 года при мэре Сергее Ерёмине.
Аранжировку известных мелодий выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского. Запуск первой мелодии состоялся в День знаний.