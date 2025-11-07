Главные городские часы поздравляют красноярцев с Днем Октябрьской революции (видео)

История праздника берет начало в 1917 году, тогда в Петрограде было свергнуто Временное правительство. Учредительное собрание распустили, и к власти пришли большевики во главе с Владимиром Лениным. Ими был создан новый высший орган государственного управления — Совет народных комиссаров.