В Уфе на выходных откроются осенние сельхозярмарки

В субботу торговые площадки развернутся в разных точках города: на участке автодороги по улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской), на перекрёстках улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также Георгия Мушникова и бульвара Баландина. Также ярмарки организуют на улице Рабкоров, рядом с парком «Волна» и на площади перед Дворцом спорта.