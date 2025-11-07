В Уфе на выходных откроются осенние сельхозярмарки

В предстоящие выходные дни, 8 и 9 ноября, во всех районах Уфы пройдут традиционные осенние ярмарки сельхозпродукции. Здесь можно будет купить овощи и другие продукты напрямую у производителей из Башкирии.
В субботу торговые площадки развернутся в разных точках города: на участке автодороги по улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской), на перекрёстках улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также Георгия Мушникова и бульвара Баландина. Также ярмарки организуют на улице Рабкоров, рядом с парком «Волна» и на площади перед Дворцом спорта.
В воскресенье работа всех площадок продолжится.
Как сообщили в городской администрации, для организации торговли в Дёмском районе 8 ноября с 7:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Правды.
