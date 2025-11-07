BNS: Белоруссия отказала Вильнюсу в пропуске фур в Литву

Очередь из машин, ожидающих выезда из Белоруссии в Польшу, выросла в шесть раз из-за ограничения Вильнюсом пропуска транспорта через автодорожные пункты пропуска на литовско-белорусской границе. Об этом 3 ноября сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.