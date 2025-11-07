BNS: Белоруссия отказала Вильнюсу в пропуске фур в Литву

Белоруссия отказала Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в республике литовские фуры. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщило агентство BNS, ссылаясь на главу МВД Литвы Миндаугаса Баярунаса.
— Речь шла о возможности вернуться литовским фурам домой через КПП в районном центре Шальчининкай, — заявил он, рассказывая о произошедшей ситуации.
При этом Баярунас не уточнил, по какой причине Белоруссия отказала в данной просьбе, передает ТАСС.
Очередь из машин, ожидающих выезда из Белоруссии в Польшу, выросла в шесть раз из-за ограничения Вильнюсом пропуска транспорта через автодорожные пункты пропуска на литовско-белорусской границе. Об этом 3 ноября сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
29 октября на заседании правительства Литвы объявили о закрытии границы с Белоруссией до 30 ноября. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что регулярные случаи проникновения метеозондов с контрабандой на территорию республики и нежелание белорусских властей принимать меры для предотвращения этих действий, заставили Вильнюс полностью закрыть границу.