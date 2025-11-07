В Кургане определена цена на землю с немецкими домами под снос

Ранее URA.RU писало, что в рамках комплексного развития территории (КРТ) запланирован снос пяти аварийных домов. Объекты находятся по улице Сухэ-Батора, 1, 7, 9, 11 и по улице Победы, 9. Ветхие здания уже расселены в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. На территории площадью свыше 20 тысяч квадратных метров намечено строительство нового квартала из многоэтажных домов.