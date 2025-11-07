Сын полковника, осужденный за смертельное ДТП в Екатеринбурге, в 4 раз попросился на свободу

Весной 2024 года Алатырский райсуд (Республика Чувашия) отпустил Васильева на свободу по УДО. Позже решение было отменено по просьбе прокуратуры. Тем летом его перевели в исправительный центр в Нижний Тагил. Через три месяца он второй раз попросился на свободу, но суд не отпустил его. Третья попытка выйти по УДО была в январе этого года — суд вновь был непреклонен. За это время двое потерпевших успели взыскать с Васильева свыше двух миллионов рублей. Защита Васильева считает, что в первый раз суд абсолютно обоснованно удовлетворил прошение об УДО.