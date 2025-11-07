Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Focus: Российские БПЛА навсегда изменили ход боевых действий

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сделали поле боя «прозрачным» — это создало новую угрозу для НАТО и стран Западной Европы. Такое мнение в пятницу, 7 ноября, выразил немецкий военный корреспондент Ибрагим Хабер в статье для Focus.

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сделали поле боя «прозрачным» — это создало новую угрозу для НАТО и стран Западной Европы. Такое мнение в пятницу, 7 ноября, выразил немецкий военный корреспондент Ибрагим Хабер в статье для Focus.

— Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным, — считает он.

Журналист рассказал о пережитом опыте нахождения на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда их атаковали дроны ВС РФ. По его словам, в тот момент он был готов расстаться с жизнью.

Хабер добавил, что на данный момент НАТО страдает от недостатка новых технологий в сфере БПЛА. Развитие ВПК, в свою очередь, идет «не в том направлении», передает издание.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что новейший российский комплекс «Буревестник» превзошел по дальности полета все существующие в мире ракетные системы.

29 октября политик также отметил, что успешные испытания подводного аппарата «Посейдон» показали — подобных технологий в мире не существует и они вряд ли появятся в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше