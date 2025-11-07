Focus: Российские БПЛА навсегда изменили ход боевых действий

— Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным, — считает он.
Журналист рассказал о пережитом опыте нахождения на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда их атаковали дроны ВС РФ. По его словам, в тот момент он был готов расстаться с жизнью.
Хабер добавил, что на данный момент НАТО страдает от недостатка новых технологий в сфере БПЛА. Развитие ВПК, в свою очередь, идет «не в том направлении», передает издание.
Недавно президент России Владимир Путин заявил, что новейший российский комплекс «Буревестник» превзошел по дальности полета все существующие в мире ракетные системы.
29 октября политик также отметил, что успешные испытания подводного аппарата «Посейдон» показали — подобных технологий в мире не существует и они вряд ли появятся в ближайшее время.