Канье Уэст в беседе с раввином извинился перед еврейским народом

Скандальный американский рэпер Канье Уэст встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, в беседе с которым извинился перед еврейским народом за своим антисемитские высказывания.

В своих соцсетях артист отметил, что эти и прочие его нацистские высказывания были вызваны ментальными проблемами, из-за которых его идеи «доходили до крайности».

— Йе выразил глубокое раскаяние в своих прошлых высказываниях относительно еврейского народа, — процитировал заявление раввино Уэст в соцсети Х.

При этом в феврале этого года рэпер заявил, что больше не считает себя нацистом. О смене своих взглядов артист сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Психотерапевт Евгений Фомин объяснил вызывающее поведение репера Канье Уэста. По его словам, Уэст вряд ли способен адекватно оценивать свои действия, а в силу публичности любой поступок виден широкой аудитории. Фомин добавил, что все усугубляется из-за действия запрещенных веществ, которые употребляет исполнитель.

Чем прославился «человек-инфоповод» и в каких скандалах еще был замешан американский рэпер — в эксклюзивных материалах «Вечерней Москвы».