Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, постановки и многое другое

Премьера фантазийной музыкальной сказки для всей семьи — от режиссера Московского академического музыкального театра им. Н. Сац — Валерия Меркулова. В сказке рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы.