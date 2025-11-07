Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, постановки и многое другое

Концерты, спектакли и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Громкий этнобит (6+)
В программе вас ожидает музыка африканского континента. Зрители соприкоснутся с одной из древнейших музыкальных культур, окунутся в ритмы тонкого востока и северо-западной части Африки. Участники коллектива «Этнобит» исполнят музыкальные композиции на джембе, дарбуке, дундунбе, сангбане, колокольчиках, раввасте, а также на других мелких перкуссионных инструментах.
Мероприятие пройдет 8 ноября в 18.30 в Большом планетарии школы № 19.
Концерт «Приглашение на бал» (0+)
В программе — погружение в атмосферу светских балов XIX века. Вы узнаете их историю и секреты этикета. Артисты Театра хоровой музыки под руководством Ирины Михед в исторических костюмах воссоздадут изысканную атмосферу музыкального салона.
В программе — фрагменты опер русских композиторов, рисующие картины бальной жизни, романсы и инструментальные произведения. Прозвучат сочинения Чайковского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Моцарта и других авторов.
Мероприятие пройдет 8 ноября в 17.00 в Иркутской областной филармонии.
Игра 2. Исходный код (0+)
Световое представление для всей семьи. История о новых приключения мальчика Тёмы в компьютерной игре, от создателей Интерактивного шоу «Игра». В программе — челленджи, Dance Battle, сражение с интернет-хейтерами и многое другое. Дети до 4 лет могут присутствовать на мероприятии бесплатно.
Мероприятие пройдет 8 и 9 ноября в 12.00 и 15.00 в ДК «Орбита».
Философская трагикомедия «Фауст» (16+)
Злой дух — дьявол Мефистофель заключает с Господом пари на то, сможет ли главный герой Фауст спасти от него свою душу? Спектакль подарит повод для размышлений и длинных разговоров. Герои пройдут от центра земной глубины до бесконечности небесных высот, где найдётся место «теории переворотов» Мефистофеля.
Спектакль состоится в 17.00 9 ноября в Иркутском энергетическом колледже.
Волшебник Изумрудного города (0+)
Премьера фантазийной музыкальной сказки для всей семьи — от режиссера Московского академического музыкального театра им. Н. Сац — Валерия Меркулова. В сказке рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы.
Спектакль состоится 9 ноября в 12.00, 15.00 и 18.00 в ТЮЗе им. Вампилова.
Спектакль «Илья Муромец» (6+)
В постановке используются точные копии древнерусских доспехов, кольчуг, шлемов, мечей и старинных музыкальных инструментов. Илья Муромец имеет реальный прототип, который совершил множество подвигов во славу Руси, а к концу жизни ушёл в монастырь. Он умер в святости, и его мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре.
Мероприятие пройдет 9 ноября в 12.00 в Иркутском городском театре народной драмы.