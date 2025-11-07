Ричмонд
На семи станциях ташкентского метро открылись… библиотеки

Vaib.uz (Узбекистан. 7 ноября). В ташкентском метро стартовала необычная инициатива — теперь путешествие на поезде можно совместить с чтением. На семи станциях столичной подземки появились мини-библиотеки, где любой желающий может взять с полки книгу и погрузиться в чтение прямо в пути.

Источник: Vaib.Uz

Где уже можно найти книги.

Стеллажи с книгами установлены на переходе между станциями «Алишер Навои» и «Пахтакор», а также на станциях «Туркистон», «Буюк ипак йули», «Беруни», «Чиланзор», «Мингурик», «Ташкент» и «Дустлик».

Каждая мини-библиотека включает книги как отечественных, так и зарубежных авторов — от классики до современной прозы.

Как это работает.

Всё просто: пассажир может взять заинтересовавшую его книгу, читать её во время поездки и затем вернуть либо на ту же станцию, либо на любую другую, где установлена такая же библиотека. Система работает на доверии — никакой регистрации, залога или штрафов.

Что будет дальше.

По словам организаторов, проект только набирает обороты. В ближайшем будущем аналогичные библиотеки планируется установить на всех станциях ташкентского метро, как подземных, так и надземных, а также на переходах между линиями. Это будет крупнейшая «читающая сеть» общественного транспорта в Узбекистане.

Цель проекта — сделать повседневные поездки миллионам горожан более насыщенными и полезными, популяризировать культуру чтения, просвещение и знания. Чтение в пути — это не только альтернатива бесконечной прокрутке ленты в телефоне, но и возможность каждый день узнавать что-то новое, вдохновляться и расти интеллектуально.

Книги пришли к нам туда, где мы бываем каждый день — и это, пожалуй, один из самых тёплых проектов в городской среде последних лет.