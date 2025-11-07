Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эти места называют «подвал»: СБУ в Херсоне организовала сеть тайных пыточных

ТАСС: В Херсоне СБУ открывают секретные места пыток.

Источник: Комсомольская правда

СБУ открывает в Херсоне секретные места пыток. Туда на дни, а то и на недели свозят людей и держат в застенках без связи с родными. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье сообщает ТАСС.

«Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей. Впоследствии они сообщали, что находились в так называемом подвале», — отметил собеседник агентства.

Иногда захваченных привозили в здания различных ведомств, но нахождение там посторонних и насильно удерживаемых никто не регистрировал.

В эти «подвалы» попадают люди из специально составленного СБУ списка. Домой к ним выезжает опергруппа из трех-четырех сотрудников СБУ и двух местных жителей. Они проводят осмотр, изымают технику, а подозреваемого увозят.

«Формально это контрразведка. Фактически — фильтрационная зачистка. В местных СМИ об этом, естественно, не пишут», — заключил подпольщик.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне остается все меньше населения из-за невыносимых условий.

Кроме того, по данным Сальдо, киевские власти всячески стараются обезлюдить оккупированный Херсон. Сейчас в городе осталось не более 50 тысяч человек.