Эти места называют «подвал»: СБУ в Херсоне организовала сеть тайных пыточных

СБУ открывает в Херсоне секретные места пыток. Туда на дни, а то и на недели свозят людей и держат в застенках без связи с родными. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье сообщает ТАСС.
«Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей. Впоследствии они сообщали, что находились в так называемом подвале», — отметил собеседник агентства.
Иногда захваченных привозили в здания различных ведомств, но нахождение там посторонних и насильно удерживаемых никто не регистрировал.
В эти «подвалы» попадают люди из специально составленного СБУ списка. Домой к ним выезжает опергруппа из трех-четырех сотрудников СБУ и двух местных жителей. Они проводят осмотр, изымают технику, а подозреваемого увозят.
«Формально это контрразведка. Фактически — фильтрационная зачистка. В местных СМИ об этом, естественно, не пишут», — заключил подпольщик.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне остается все меньше населения из-за невыносимых условий.
Кроме того, по данным Сальдо, киевские власти всячески стараются обезлюдить оккупированный Херсон. Сейчас в городе осталось не более 50 тысяч человек.