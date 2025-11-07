В Хабаровском крае можно охотиться на бурого и гималайского медведей

В Хабаровском крае охотники ещё могут оформить разрешения на добычу бурого и гималайского медведя — сообщает телеграм-канал Управления охотничьего хозяйства Правительства региона.
Как уточняют специалисты, список общедоступных охотничьих угодий, где остаются свободные лимиты, утверждён в соответствии с законом края от 26 мая 2010 года № 9. Разрешения действуют до 31 декабря 2025 года.
Наибольшее количество нераспределённых квот на добычу бурого медведя осталось в охотугодьях имени Лазо, Тугуро-Чумиканского, Нанайского, Верхнебуреинского, Аяно-Майского и Хабаровского районов. Только в угодьях «Оборёнок» действует 30 разрешений, в «Уда-Мая-3» и «Халгакане» — по 22, в «Мухене» — 24. Всего по краю доступно более 500 разрешений.
По гималайскому (белогрудому) медведю лимиты скромнее: от одного до пяти разрешений в отдельных охотугодьях районов имени Лазо, Нанайского и Хабаровского.
Полный перечень охотничьих угодий и количество свободных разрешений опубликованы в таблице на официальном сайте управления.