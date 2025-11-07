В Хабаровском крае можно охотиться на бурого и гималайского медведей

Наибольшее количество нераспределённых квот на добычу бурого медведя осталось в охотугодьях имени Лазо, Тугуро-Чумиканского, Нанайского, Верхнебуреинского, Аяно-Майского и Хабаровского районов. Только в угодьях «Оборёнок» действует 30 разрешений, в «Уда-Мая-3» и «Халгакане» — по 22, в «Мухене» — 24. Всего по краю доступно более 500 разрешений.