Космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на МКС 27 ноября на корабле «Союз МС-28». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роскосмоса, основной и дублирующий экипажи готовы к полету. Дальше составу предстоит пройти предстартовую подготовку на Байконуре.
— Планируемая продолжительность работы на борту станции — 242 суток, — пояснили в Роскосмосе.
Командир основного экипажа Сергей Кудь Сверчков рассказал, что космонавты два раза выйдут в открытый космос. Сначала установят аппаратуру для изучения электромагнитного излучения Солнца, а затем продолжат эксперимент «Экран М».
