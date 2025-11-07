Ричмонд
Космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на МКС 27 ноября

Продолжительность работы на борту станции составит 242 суток.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на МКС 27 ноября на корабле «Союз МС-28». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роскосмоса, основной и дублирующий экипажи готовы к полету. Дальше составу предстоит пройти предстартовую подготовку на Байконуре.

— Планируемая продолжительность работы на борту станции — 242 суток, — пояснили в Роскосмосе.

Командир основного экипажа Сергей Кудь Сверчков рассказал, что космонавты два раза выйдут в открытый космос. Сначала установят аппаратуру для изучения электромагнитного излучения Солнца, а затем продолжат эксперимент «Экран М».

