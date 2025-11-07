Космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на МКС 27 ноября на корабле «Союз МС-28». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роскосмоса, основной и дублирующий экипажи готовы к полету. Дальше составу предстоит пройти предстартовую подготовку на Байконуре.