Транспорт, дороги, спортобъекты: власти Краснодара встретились с жителями станицы Елизаветинская

В станице Елизаветинская ведется планомерная работа по ремонту дорог и по установке уличного освещения. Об этом рассказали власти Краснодара на встрече с жителями станицы Елизаветинская, которая состоялась 6 октября.
Так, чиновники отчитались об установке в станице 18 автономных систем освещения, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, фонарей на ряде улиц и в сквере «Юношеский».
«Конечно, есть и проблемные вопросы, которые только предстоит решить. Вижу, как вы радеете за развитие станицы и уверен, что вместе с вами мы продолжим делать всё для её процветания», — сказал глава города Евгений Наумов.
Жители задавали властям вопросы о работе общественного транспорта, установке новых остановочных павильонов, строительству спортивных объектов и другие.
В ближайших планах в Елизаветинской стоит ремонт 3,6 км гравийного покрытия дороги к НСТ «Речник». В 2026 году начнется благоустройства сквера Памяти героев Великой Отечественной войны.
«Спасибо вам за то, что вы такие активные и инициативные. Вы правильно обозначаете проблемы, существующие в станице, и совместно с вами мы продолжим их решать», — сказала председатель городской Думы Вера Галушко.