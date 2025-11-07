Ричмонд
Движение транспорта ограничат по улице 30-й Дивизии в Иркутске до 21 ноября

Меры будут приняты в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода.

Источник: Krasnoyarskmedia

IrkutskMedia, 7 ноября. С 8.00 10 ноября до 17.00 21 ноября ограничат движение транспорта на улице 30-й Дивизии в Иркутске. Рабочие закроют участок в районе здания 158/6 на Дальневосточной. Меры будут приняты в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода.

Как сообщает пресс-служба администрации города, движение по основной магистрали будет закрыто. Объезд будет осуществляется по временному проезду через железобетонные плиты.

Ранее агентством сообщалось, что проезд по улице Марии Цукановой в Иркутске будет закрыт до 15 декабря. Рабочие перекроют участок от Сурнова до Челябинской, включая перекрёстки с Рабочего Штаба, Сурнова и Скушникова.