Движение транспорта ограничат по улице 30-й Дивизии в Иркутске до 21 ноября

IrkutskMedia, 7 ноября. С 8.00 10 ноября до 17.00 21 ноября ограничат движение транспорта на улице 30-й Дивизии в Иркутске. Рабочие закроют участок в районе здания 158/6 на Дальневосточной. Меры будут приняты в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода.