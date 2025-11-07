В Британской тюрьме сокамерники расправились с убийцей двухлетней девочки

Многодетная мать расправилась со своими тремя детьми в Канске: женщина убила дочь и двух сыновей. Она зарубила топором свою четырехлетнюю дочь, а также двух сыновей в возрасте семи и восьми лет соответственно. Удалось спастись только одному ребенку: он в момент расправы находился в гостях у дедушки и бабушки.