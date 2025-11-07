Ричмонд
В Британской тюрьме сокамерники расправились с убийцей двухлетней девочки

В британской тюрьме строгого режима Уэйкфилд сокамерники убили заключенного, отбывавшего пожизненный срок. Об этом пишет The Nightly.

Сообщается, что трое заключенных расправились с 33-летним Кайлом Беваном, осужденным за убийство двухлетней Лолы Джеймс. Охранники тюрьмы обнаружили Бевана в камере без признаков жизни, после чего правоохранители приступили к расследованию.

Полицейские задержали сокамерников британца, подозреваемых в совершении преступления. Беван был осужден на пожизненное лишение свободы: суд ранее установил полное отсутствие раскаяния у мужчины, который пытался скрыть следы преступления, инсценировав падение девочки с лестницы, отмечается в публикации.

