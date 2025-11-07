Паром из Трабзона не смог высадить пассажиров в Сочи

Судно не получило разрешение на вход на территорию РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Утром 6 ноября паром прибыл в район порта Сочи. Все это время судно стоит на рейде. Паром не принимают из-за отсутствия разрешения. Кроме того, порт Сочи был закрыт для учений до 12:00.
Всего на пароме находятся 20 пассажиров. Это 18 граждан России и два гражданина Турции.
Официальный запуск новой морской линии Seabridge между Трабзоном и Сочи состоялся в среду, 5 ноября. Это первое сообщение между городами после 14-летнего перерыва.