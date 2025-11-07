«Страшна первая ночь в окопе. Потом привыкаешь»

— Сергей, как СВО началась лично для вас?
— Для меня специальная военная операция началась в 2022 году. Я тогда работал в шахте. За день до того, как мне пришла повестка, проводил своего напарника. Когда должен был выйти на смену с 4 часов, мне позвонил начальник и сказал, что могу на смену не выходить. Понял сразу, что мне пришла повестка. Собрал документы, поехал в отдел кадров и там повестку получил. Жена позвонила — я доступен. Хотя в шахте мы без телефонов. Она спросила: «Почему ты доступен?». Ответил: «Домой приедешь — расскажу». Жена, конечно, была в шоке.
Многие пытались увильнуть от повесток, но я ничего делать не стал. Получил её и на следующий день уже уехал.
— То есть вы ждали, предполагали?
— Да, я ждал повестку, потому что служил в Крыму в военно-воздушной разведке. Мы там были как первый призыв из России. В Крыму так же набирали добровольцев. Семьи у меня тогда не было, и я хотел туда пойти. Но меня командиры не отпустили.
— Можете вспомнить разговор с супругой — о чём вы говорили?
— Она была в шоке. Особого времени прощаться не дали. После получения повестки много не разговаривали — она всё время плакала.
— Вы её успокаивали?
— Да, говорил, что всё будет хорошо. Обещал, что вернусь живой. И своё слово сдержал, ведь обещал всей своей семье.
— Как думаете, кому было сложнее всё это время?
— Было сложно супруге и дочери, моей маме и бабушке. Они очень за меня переживали. И сейчас переживают. Я им говорю: «Не надо переживать. Я уже здесь и со всем справлюсь».
— Откуда у вас такая сила духа, такая уверенность?
— Не знаю. Всю жизнь привык, что добивался того, чего хотел. И получается добиваться. Не сглазить бы это (улыбается). Плюс — поддержка родных: мама, бабушка всю жизнь поддерживали меня. Сейчас супруга с дочерью поддерживают очень сильно.
— Вы сказали, что работали в шахте. Где вы жили?
— В Норильске. После армии устроился на рудник «Октябрьский». Работали мы на глубине 800 — 900 — 1000 метров. Сначала был горнорабочим очистных забоев, потом отучился на право управления машиной под землёй.
— Как считаете, то, что привыкли к тяжёлой физической нагрузке, помогло вам на СВО?
— Очень помогло, потому что работа в шахте — огромный риск. Когда спускаешься в шахту, не знаешь — выйдешь оттуда или нет. У меня был уже пережит этот страх. Поэтому в зоне СВО он прошёл намного легче. Но, всё равно было страшно.
— Что-то доброе вспоминается?
— На СВО? Каждый день был хороший. Даже семьям скидывали короткие видео, где мы сидим пятеро, как жили. Это была наша группа норильских парней.
— Наши жёны спрашивали: «Почему вы всё время улыбаетесь?» Мы отвечали: «Что нам плакать что ли?». Были, конечно, и плохие моменты, когда мы все дружно в окопе стояли на коленях и молились уже, когда на нас шёл накат. Но с этим справились.
Сейчас общаюсь со всеми ребятами. Сегодня утром отвёз в аэропорт товарища, который меня вытащил — эвакуировал и спас.
— Можете сказать, что ваши сослуживцы стали частью вашей семьи?
— Даже порой бывает такое — нахлынет так, что они роднее семьи становятся. Я им всем благодарен. За них очень сильно переживаю. Они за себя так не переживают, как я за них. Пишу им стабильно раз в неделю. Если они не отвечают, у меня начинается паника. Начинаю писать их родным, узнавать — что и как происходит. Ребята тем же откликаются мне. Помогают и всегда помогали.
— С кем поговорить — вспомнить всё, что было?
— Не с кем. И по телефону об этом не поговоришь. С товарищем, который меня вытащил, общался. Он приезжает раз в год.
— Есть такая потребность — выговориться?
— Да, есть. Я ходил к психологам, потому что первое время было очень тяжело. Не спал по ночам, кричал. Было очень тяжело.
— Психологи помогли?
— Да. Хорошо помогли. Мне стало спокойнее. Была боязнь травы — боялся наступать.
— Почему?
— Потому что подорвался на «лепестке». Не увидел на тропе, по которой мы уже много месяцев заходили. Поэтому у меня был страх.
— Скажите, где вы были, на каких направлениях? Какие задачи решали?
— Я служил только на Авдеевском направлении. Наша основная задача была держать опорные пункты. Мы сидели в окопах и держали оборону.
— У вас медаль «За отвагу».
— Мне её дали, когда поехал в Донецк увольняться. Там вручили.
— К чему вы не были готовы, приехав на передовую? Или вообще не были готовы ни к чему?
— Страшна была первая ночь в окопе. Потом привыкаешь. Расслабляешься, привыкнув к обстановке, и ведёшь себя спокойнее.
— Вы какой-то удивительный человек!
— Да.
— Сергей, чем планируете заниматься в дальнейшем?
— Хочу руководить, хочу быть начальником. Сейчас учусь на высшее образование. Правда, пошёл учиться ещё до СВО. Сейчас мне один год остался. Для меня интересна сфера строительства. Считаю, что лучший руководитель, который начинал подниматься с низов. Мне многие говорили, что из меня может получиться хороший руководитель.
— Сергей, общаясь с вами, понимаю, что так и будет. Будете руководить.
— Надеюсь. Стараюсь сделать всё, что бы этого добиться.
— У вас стержень есть. Вы сами сказали, что «поставил цель и иду к ней». Добиваетесь своего. Это очень важное качество. Поэтому так и будет. Желаю, что бы вы скорее восстановили ногу, чтобы не было болей. И всё хорошее впереди.
— Спасибо!
— Вам большое спасибо!
