«Страшна первая ночь в окопе. Потом привыкаешь»

— Для меня специальная военная операция началась в 2022 году. Я тогда работал в шахте. За день до того, как мне пришла повестка, проводил своего напарника. Когда должен был выйти на смену с 4 часов, мне позвонил начальник и сказал, что могу на смену не выходить. Понял сразу, что мне пришла повестка. Собрал документы, поехал в отдел кадров и там повестку получил. Жена позвонила — я доступен. Хотя в шахте мы без телефонов. Она спросила: «Почему ты доступен?». Ответил: «Домой приедешь — расскажу». Жена, конечно, была в шоке.