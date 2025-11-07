Хабаровский театр кукол покажет неожиданного Толстого

— Мы предлагаем живой, интерактивный диалог с великим писателем. Идея представить «Войну и мир» как спектакль в театре медведей, а «Анну Каренину» как сценарий для мультфильма — это не просто эпатаж. Таким образом мы пытаемся разбудить фантазию зрителя, показать, что классика может быть смешной, дерзкой, неожиданной, — поделилась Александра Даровская.