Хабаровский театр кукол покажет неожиданного Толстого

Кукольный моноспектакль, созданный к 200-летию со дня рождения великого писателя Льва Николаевича Толстого, покажут в Дальневосточном художественном музее. Именно там состоится его премьера на фоне уникальной выставки, которая развернулась в залах музея, посвящена она классику русской литературы. Поставила спектакль актриса Хабаровского театра кукол Александра Даровская, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это новый взгляд на классику, попытка создать мост между классической литературой и современными подростками.
— Мы предлагаем живой, интерактивный диалог с великим писателем. Идея представить «Войну и мир» как спектакль в театре медведей, а «Анну Каренину» как сценарий для мультфильма — это не просто эпатаж. Таким образом мы пытаемся разбудить фантазию зрителя, показать, что классика может быть смешной, дерзкой, неожиданной, — поделилась Александра Даровская.
Это первый спектакль цикла проекта «Даты». Проект реализуется АНО «Расти с театром» при поддержке Хабаровского краевого театра кукол с использованием средств субсидии, предоставленной по итогам конкурса СОНКО Минкультуры края.
Спектакль состоится 15 ноября в 14:00.