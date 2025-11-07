Мэр Хабаровска поручил ускорить уборку снега и обработку дорог реагентами

В Хабаровске коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия сильного снегопада. По поручению мэра Сергея Кравчука техника вышла на линии ночью, чтобы расчистить город и предотвратить образование гололедицы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За ночь на дороги краевого центра высыпали 310 кубометров песчано-соляной смеси и почти девять тонн реагента. Утром работало 36 машин для посыпки, днём количество техники увеличили.
«Предприятия “Южное”, “Восток” и “Север” делают упор на уборку маршрутов общественного транспорта, спусков и подъёмов. Активно очищаем остановки, парковочные карманы и пешеходные переходы. Прошу водителей не оставлять машины в остановочных карманах, чтобы не мешать уборке», — рассказал мэр Сергей Кравчук.
Глава города поручил предпринимателям оперативно очищать прилегающие территории и дал указание контролировать это через профильные подразделения администрации. Управляющие компании и ТСЖ должны обеспечить чистоту дворов и тротуаров.
«Чтобы не допустить аварий, будем проводить рейды совместно с ГАИ и проверять состояние автобусов», — сказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Лютов.
Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и не совершать резких маневров.