Мэр Хабаровска поручил ускорить уборку снега и обработку дорог реагентами

«Предприятия “Южное”, “Восток” и “Север” делают упор на уборку маршрутов общественного транспорта, спусков и подъёмов. Активно очищаем остановки, парковочные карманы и пешеходные переходы. Прошу водителей не оставлять машины в остановочных карманах, чтобы не мешать уборке», — рассказал мэр Сергей Кравчук.