Мэр Хабаровска поручил ускорить уборку снега и обработку дорог реагентами

После циклона коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия сильного снегопада. По поручению мэра Сергея Кравчука техника вышла на линии ночью, чтобы расчистить город и предотвратить образование гололедицы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

За ночь на дороги краевого центра высыпали 310 кубометров песчано-соляной смеси и почти девять тонн реагента. Утром работало 36 машин для посыпки, днём количество техники увеличили.

«Предприятия “Южное”, “Восток” и “Север” делают упор на уборку маршрутов общественного транспорта, спусков и подъёмов. Активно очищаем остановки, парковочные карманы и пешеходные переходы. Прошу водителей не оставлять машины в остановочных карманах, чтобы не мешать уборке», — рассказал мэр Сергей Кравчук.

Глава города поручил предпринимателям оперативно очищать прилегающие территории и дал указание контролировать это через профильные подразделения администрации. Управляющие компании и ТСЖ должны обеспечить чистоту дворов и тротуаров.

«Чтобы не допустить аварий, будем проводить рейды совместно с ГАИ и проверять состояние автобусов», — сказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Лютов.

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и не совершать резких маневров.