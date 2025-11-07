В России введут суточный «период охлаждения» для SIM-карт после роуминга: для проверки абонентов отключат интернет и SMS

В России планируют ввести суточный «период охлаждения» для SIM-карт, которые использовались в международном роуминге. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно данным издания, в течение этого периода у абонента будет отключен мобильный интернет, а также возможность отправки SMS-сообщений. Аналогичный режим будет автоматически активирован и в другом случае — если SIM-карта оставалась неактивной более 72 часов подряд.
Как рассказали источники, существует способ сократить время ограничения. Для этого абоненту потребуется перейти по специальной ссылке и пройти проверку с помощью капчи. После успешного выполнения этой процедуры доступ к интернету и сервису SMS будет немедленно восстановлен.
При этом другой собеседник издания обратил внимание на технические аспекты нововведения. Он отметил, что пока остается открытым вопрос о готовности всех операторов связи к реализации данного комплекса мер.
Напомним, согласно новым правилам, россияне могут оформить на себя не более 20 SIM-карт, иностранцы — не более 10. Абоненты, у которых число номеров превышает этот предел, должны самостоятельно расторгнуть лишние договоры до 1 ноября.