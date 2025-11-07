Депутаты Госдумы хотят запретить продажу «опьяняющих» орехов на маркетплейсах

В Государственной думе выступили с инициативой запретить продажу бетельного ореха, обладающего психоактивным действием, на маркетплейсах. Соответствующую идею в пятницу, 7 ноября, выразил парламентарий Султан Хамзаев.
Он уже обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с данной просьбой. По словам депутата, родители массово бьют тревогу: их дети приобретают «пьяные» орехи, которые вызывают галлюцинации.
Данная продукция предельно опасна, так как обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.
— Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению ее оборота, — говорится в обращении.
Хамзаев добавил, что подростки испытывают головную боль и судороги из-за отравлений данными орехами, передает РИА Новости.
Российские школьники массово скупают бетельный орех из-за «опьяняющего» эффекта — он находится в свободной продаже на маркетплейсах. Как продукт воздействует на организм и чем он опасен, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.