Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Госдумы хотят запретить продажу «опьяняющих» орехов на маркетплейсах

В Государственной думе выступили с инициативой запретить продажу бетельного ореха, обладающего психоактивным действием, на маркетплейсах. Соответствующую идею в пятницу, 7 ноября, выразил парламентарий Султан Хамзаев.

В Государственной думе выступили с инициативой запретить продажу бетельного ореха, обладающего психоактивным действием, на маркетплейсах. Соответствующую идею в пятницу, 7 ноября, выразил парламентарий Султан Хамзаев.

Он уже обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с данной просьбой. По словам депутата, родители массово бьют тревогу: их дети приобретают «пьяные» орехи, которые вызывают галлюцинации.

Данная продукция предельно опасна, так как обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.

— Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению ее оборота, — говорится в обращении.

Хамзаев добавил, что подростки испытывают головную боль и судороги из-за отравлений данными орехами, передает РИА Новости.

Российские школьники массово скупают бетельный орех из-за «опьяняющего» эффекта — он находится в свободной продаже на маркетплейсах. Как продукт воздействует на организм и чем он опасен, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.