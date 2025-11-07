Больница выплатит пациентке 500 тысяч рублей за поздно обнаруженный рак

Из-за ошибки врачей россиянке поздно диагностировали рак: на третьей стадии. Суд признал вину медиков и заставил больницу выплатить пациентке 500 тысяч рублей за моральный ущерб.
Суд обязал больницу города Златоуст Челябинской области выплатить пациентке 500 тысяч рублей. Она доказала, что врачи слишком поздно диагностировали у нее рак шейки матки, сообщает телеграм-канал «Профессия — гинеколог» (18+).
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина регулярно наблюдалась в женской консультации. Начиная с 2009 года. Анализы показывали наличие измененных клеток. Но настоящую причину проблем со здоровьем — онкологию — врачи выявили только в 2022 году.
К тому моменту болезнь была уже на третьей стадии и успела дать метастазы в лимфатические узлы.
Проверка страховой компании показала, что врачи действовали неправильно. Получив результаты анализа с предраковыми изменениями, они не назначили пациентке дополнительные обязательные обследования.
Судебные медицинские эксперты подтвердили, что именно эти ошибки и просчеты в обследовании косвенно привели к тому, что болезнь так сильно запустили.
Первоначально суд вынес другое решение, но адвокаты пациентки подали апелляцию. В итоге областной суд полностью согласился с ее требованиями о возмещении морального вреда, пишут эксперты.