Больница выплатит пациентке 500 тысяч рублей за поздно обнаруженный рак

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина регулярно наблюдалась в женской консультации. Начиная с 2009 года. Анализы показывали наличие измененных клеток. Но настоящую причину проблем со здоровьем — онкологию — врачи выявили только в 2022 году.