В мэрии Омска представили макеты праздничного оформления к Новому году

В Омске утверждена концепция праздничного оформления к Новому году. Впервые город встретит 2026 год в статусе «Культурная столица года», и соответствующая символика станет центральным элементом уличного декора. Улицы украсят баннеры и флаги с логотипом конкурса, включающим силуэты знаковых объектов: Тарских ворот, драматического и музыкального театров, Успенского собора и G-Drive Арены.
Цветовая палитра новогоднего оформления выдержана в тонах брендбука «Культурной столицы» — преобладают чернильно-фиолетовый и оттенки фуксии. Стилистическое единство двух событий подчеркнуто использованием фотоклипартов, адаптированных под общую цветовую гамму.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Во втором блоке концепции представлены макеты наружной рекламы и праздничной типографики. Баннерные панно разместят на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Иртышской набережной и на Комсомольском мосту. Флаговые конструкции и флагштоки установят на Соборной площади, улицах Ленина, Масленникова, Заозерной, 70 лет Октября, а также на пересечении улиц Березовой и Красный Путь. В сквере имени Дзержинского, Выставочном сквере и на улице Партизанской появятся стелы и малые архитектурные формы.
Ранее мы писали, что в Омске родилась тройня — семья получит от города 300 тысяч рублей.