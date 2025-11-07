В мэрии Омска представили макеты праздничного оформления к Новому году

Во втором блоке концепции представлены макеты наружной рекламы и праздничной типографики. Баннерные панно разместят на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Иртышской набережной и на Комсомольском мосту. Флаговые конструкции и флагштоки установят на Соборной площади, улицах Ленина, Масленникова, Заозерной, 70 лет Октября, а также на пересечении улиц Березовой и Красный Путь. В сквере имени Дзержинского, Выставочном сквере и на улице Партизанской появятся стелы и малые архитектурные формы.