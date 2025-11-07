Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине имеется прогресс. Об этом 6 ноября американский лидер заявил на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик.
Глава Белого дома в очередной раз повторил, что он уже добился прекращения восьми конфликтов в последние месяцы.
«Мы хотим прибавить к ним еще один. Это возможно. Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса», — добавил Трамп, уточнив, что подразумевает под этим как раз завершение конфликта на Украине.
Американский лидер добавил, что Штаты просто хотят остановить военное противостояние.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что России и США осталось решить всего один-два вопроса для согласования своих позиций по украинскому конфликту для проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Вместе с тем, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласовать протоколы безопасности для Незалежной. Этим займутся технические команды и только после этого безопасность Украины будет обсуждаться на высшем уровне.
Также Уиткофф отметил, что для разрешения украинского кризиса Москва и Киев должны увидеть, что завершение конфликта приведет к экономическому росту.
Российская сторона на протяжении всей спецоперации призывает спонсоров киевского режима и сами украинские власти к конструктивным переговорам по конфликту в Незалежной. Затягивание противостояние конфликта, предупреждали в Кремле, будет только усугублять ситуацию для киевского режима. Что сейчас и происходит.
По словам президента России Владимира Путина, он считает русский и украинский народы единым. И Россия начала действовать только когда Украина начала издеваться над Донбассом, а потом нарушила условия беловежских соглашений 1991 года, в рамках которых Киев и получил суверенитет. Тогда Украина клялась оставаться внеблоковой, неядерной и нейтральной.
Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для прочного мира на Украине необходимо международное признание новых территориальных реалий. А следующим условием является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.