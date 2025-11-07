В США заявили о подвижках в урегулировании украинского конфликта: что сказал Трамп

По словам президента России Владимира Путина, он считает русский и украинский народы единым. И Россия начала действовать только когда Украина начала издеваться над Донбассом, а потом нарушила условия беловежских соглашений 1991 года, в рамках которых Киев и получил суверенитет. Тогда Украина клялась оставаться внеблоковой, неядерной и нейтральной.