Лидеры Туркменистана и Узбекистана поговорили с Трампом на русском языке

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов общались на русском языке с американским лидером Дональдом Трампом на саммите «Центральная Азия + США» (С5+1).

При этом лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон говорили с Трампом на родных языках.

Единственным президентом, который вел беседу на английском языке, был лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отмечает РИА Новости.

В ходе саммита стало известно, что Казахстан стал первой страной, которая присоединилась к Соглашениям Авраама о налаживании связей между арабскими странами и Израилем в период второго президентского срока Дональда Трампа. Глава США отметил, что все больше государств стремятся заключить Соглашения Авраама, приносящие «мир и процветание».

При этом в конце октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля.

