Лидеры Туркменистана и Узбекистана поговорили с Трампом на русском языке

В ходе саммита стало известно, что Казахстан стал первой страной, которая присоединилась к Соглашениям Авраама о налаживании связей между арабскими странами и Израилем в период второго президентского срока Дональда Трампа. Глава США отметил, что все больше государств стремятся заключить Соглашения Авраама, приносящие «мир и процветание».