Градсовет одобрил проект комплекса с гостиницей и фитнесом-клубом в центре Омска

Застройщиком здания является ООО «Специализированный застройщик “Строительная компания “Медведь”. Фирма зарегистрирована в Омске в августе 2023 года на улице 2-й Дачной, строит жилые и нежилые здания, а также работает еще в 13 видах экономической деятельности. Учредителем ООО является Хадижат Дарбишова, до 27 марта 2025 года учредителем был известный местный застройщик Шамил Шихмирзаев. Гендиректором с 21 марта этого года является Андрей Зазулин.