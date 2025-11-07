Ричмонд
Градсовет одобрил проект комплекса с гостиницей и фитнесом-клубом в центре Омска

Сумма инвестиций в это превысит 1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Градостроительный совет Омска на своем заседании рассмотрел и в итоге одобрил проект многофункционального комплекса с пятизвездочной гостиницей на 78 номеров, рестораном, фитнес-центром, конференц-залами и офисными помещениями. Вел заседание мэр Сергей Шелест.

Застройщиком здания является ООО «Специализированный застройщик “Строительная компания “Медведь”. Фирма зарегистрирована в Омске в августе 2023 года на улице 2-й Дачной, строит жилые и нежилые здания, а также работает еще в 13 видах экономической деятельности. Учредителем ООО является Хадижат Дарбишова, до 27 марта 2025 года учредителем был известный местный застройщик Шамил Шихмирзаев. Гендиректором с 21 марта этого года является Андрей Зазулин.

Проект предполагает строительство на территории за зданием мэрии. Сейчас там расположены пустырь и автопарковка. Представлял проект архитектор ООО «Первый Проектный» Леонид Гусельников, сообщил «Омскрегион».

До того о планах этого строительства заявлял и сам губернатор Виталий Хоценко, когда проект в августе поддержали на заседании регионального Инвестиционного комитета.

Помимо гостиницы и названных уже ресторана, фитнес-центра и т.д. в комплексе запланирована благоустроенная территория. Сумма инвестиций заявлена в 1,2 млрд рублей. Завершить строительство хотят в 2028 году.

Добавим, в 2024 году ООО «Специализированный застройщик “Строительная компания “Медведь” имело нулевую выручку и убыток в 6 тыс. рублей. До того его озвучивали как фирму, входящую в группу компаний с опытом строительства недвижимости.

Ранее «КП Омск» сообщала, что областной архитектурно-градостроительный совет отклонил проект возведения отеля на месте картодрома у регионального отделения ДОСААФ.