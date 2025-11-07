Подрядчик заплатит 15 млн рублей за срыв строительства школы в красноярских Тихих Зорях

Как ранее установила прокуратура, компания не имела необходимого опыта для участия в тендере стоимостью 1,5 млрд рублей на строительство школы в Тихих Зорях. Для обхода требований директор «СеверСтроя» предоставил фиктивный договор на строительство жилого комплекса, который фактически возводили другие компании.
Подрядчик получил аванс в 243 млн рублей на строительство школы, но был отстранен от работ после прокурорской проверки.
По факту использования поддельного документа возбуждено уголовное дело. Руководителя компании уже привлекли к ответственности и оштрафовали. Подрядчик вернул аванс в бюджет, однако заказчик потребовал компенсации за незаконное пользование денежными средствами.
Суд полностью удовлетворил иск администрации города, признав контракт недействительным. Во встречном иске компании об оплате выполненных работ на 86 млн рублей было отказано. Исполнение решения суда взято на контроль надзорными органами.
Напомним, школа в микрорайоне Тихие Зори рассчитана на 1550 учеников. В одну смену в ней смогут заниматься 62 класса.