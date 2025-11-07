Подрядчик заплатит 15 млн рублей за срыв строительства школы в красноярских Тихих Зорях

Как ранее установила прокуратура, компания не имела необходимого опыта для участия в тендере стоимостью 1,5 млрд рублей на строительство школы в Тихих Зорях. Для обхода требований директор «СеверСтроя» предоставил фиктивный договор на строительство жилого комплекса, который фактически возводили другие компании.