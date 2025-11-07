Новая школа в Братске на 1257 мест готова почти на треть

В Братске продолжает строительство школы на 1257 мест. Закончить работы на объекте планируют в 2027 году. Сейчас готовность здания составляет чуть более 30%. Общая стоимость проекта составляет 4,3 миллиарда рублей. Из этой суммы 681 миллион рублей был дополнительно выделен из федерального бюджета.