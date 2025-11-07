Новая школа в Братске на 1257 мест готова почти на треть

В Братске продолжает строительство школы на 1257 мест. Закончить работы на объекте планируют в 2027 году. Сейчас готовность здания составляет чуть более 30%. Общая стоимость проекта составляет 4,3 миллиарда рублей. Из этой суммы 681 миллион рублей был дополнительно выделен из федерального бюджета.
Сейчас на стройплощадке работают 32 специалиста и 10 единиц техники. Они укладывают кирпичи для наружных стен, монтируют системы ливневой канализации, прокладывают внешние инженерные сети и заливают бетоном подпорные стенки.
— Скоро на стройплощадку доставят металлоконструкции для монтажа инженерных систем, увеличится количество рабочих. Для нас важно, чтобы строительство успешно завершилось и школьники получили новое современное образовательное пространство, — сказал министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Также местные власти рассмотрели вопросы переселения из аварийного жилья, строительства социальных объектов и состояния капремонта Дома спорта имени Ленинского комсомола.
На данный момент объект спорта готов на 79,5%. Значительная часть работ уже выполнена. Для завершения проекта нужно заключение нового контракта с подрядчиком, а также выполнение электромонтажных работ, ремонта инженерных систем, отделки фасадов и помещений.