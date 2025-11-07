Бывший король Испании Хуан Карлос I признался, что застрелил младшего брата

Бывший король Испании Хуан Карлос I рассказал о подробностях трагического инцидента, произошедшего около 70 лет назад: в подростковом возрасте он случайно застрелил младшего брата.
Детали опубликованы в мемуарах бывшего монарха.
В разделе под названием «Трагедия» Хуан Карлос высказался о событиях 1956 года. Как заявил экс-король, в Португалии он со своим 14-летним братом играл с пистолетом, думая, что оружие разряжено. Произошел случайный выстрел, пуля срикошетила и попала в лоб Альфонсо. Подросток умер на руках у отца.
Самому Хуану Карлосу в то время было 18 лет. Судебного расследования по данному инциденту не проводилось, отмечает Daily Mail.
Ранее актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора съемочной группы во время работы над фильмом «Ржавчина». Артист взял в руки пистолет, который по всем правилам съемочного процесса должен был быть не заряжен. Но оружие выстрелило. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение.
Летом 2024 года суд прекратил уголовное дело в отношении актера. После оглашения решения артист заплакал. Пару месяцев спустя прокурор Кари Моррисси попросила суд пересмотреть это решение и возобновить дело в отношении Болдуина.