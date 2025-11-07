Бывший король Испании Хуан Карлос I признался, что застрелил младшего брата

В разделе под названием «Трагедия» Хуан Карлос высказался о событиях 1956 года. Как заявил экс-король, в Португалии он со своим 14-летним братом играл с пистолетом, думая, что оружие разряжено. Произошел случайный выстрел, пуля срикошетила и попала в лоб Альфонсо. Подросток умер на руках у отца.