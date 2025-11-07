Ричмонд
Ростовскую область накроет туман 7ноября

В Ростовской области прогнозируют дождь и +16 градусов.

В Ростовской области сегодня, в пятницу, 7 ноября, будет облачно с прояснениями. Местами — дождливо. В первой половине дня возможен туман. Ветер будет дуть с востока, порывы составят от пяти до 10 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью будет колебаться от пяти до 10 градусов тепла, при прояснениях столбик термометра опустится до одного градуса тепла, — рассказали в областном МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Днем на Дону потеплеет и температура воздуха составит от 9 до 14 градусов, а на юге региона столбик термометра покажет +16 градусов.

