Ростовскую область накроет туман 7ноября

В Ростовской области сегодня, в пятницу, 7 ноября, будет облачно с прояснениями. Местами — дождливо. В первой половине дня возможен туман. Ветер будет дуть с востока, порывы составят от пяти до 10 метров в секунду.
— Температура воздуха ночью будет колебаться от пяти до 10 градусов тепла, при прояснениях столбик термометра опустится до одного градуса тепла, — рассказали в областном МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Днем на Дону потеплеет и температура воздуха составит от 9 до 14 градусов, а на юге региона столбик термометра покажет +16 градусов.
