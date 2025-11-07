Топ-5 главных новостей в Молдове 7 ноября 2025: Пенсионерам уезжают к родным на зимовку из Молдовы в Европу из-за большой «коммуналки»; почему Юрий Николаев ушел из «Утренней почты» на п

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 7 ноября 2025:
1. Почему известный телеведущий, уроженец Кишинева, Юрий Николаев ушел на пике славы из «Утренней почты»: Кто кричал ему «Ты — предатель!».
2. Феномен: Пенсионерам дешевле уехать на зимовку в Европу, чем платить огромные деньги за отопление дома, в Молдове.
3. Почему каждая новая жена великого молдавского режиссера Лотяну была в два раза моложе предыдущей.
4. В Молдове лидер преступной организации «Макена» окончательно осужден на 25 лет за заказное убийство: Владимир Москалюк уже находится в заключении по другим обвинениям.
5. Почему в Кишиневе закрывают «Русский дом», который сделал для Молдовы хорошего больше, чем власти Молдовы за 4 года: «Там никогда не обсуждались какие-то политические процессы, включая выборы!».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Когда я покупала у старика малину, сотрудница претуры вырвала у меня деньги, бросила их и высыпала малину мне на брюки»: Чиновники в Кишиневе оскорбляли пенсионеров, толкали их, унижали — по-человечески не умеют.
Женщина возмутилась поведением представителей Рышкановской претуры, которые грубо обошлись пожилыми людьми [видео] (далее…).
Врет как дышит: Глава минздрава Молдовы считает отечественную медицину одной из лучших в мире — а когда он последний раз был в обычной поликлинике и записывался на прием к врачу?
Новоиспеченный министр здравоохранения Емил Чебан убежден, что в стране действует одна из самых организованных и эффективных систем страхования в мире (далее…).
Страшная авария в Молдове: Столкнулись два автомобиля — погибла супружеская пара, еще трое пострадали, среди них двое детей.
Экипажи полиции находятся на месте происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии [видео] (далее…).