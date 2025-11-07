Ричмонд
Британская актриса Полин Коллинз скончалась на 86-м году жизни

Британская актриса Полин Коллинз, получившая популярность благодаря роли в мелодраме «Ширли Валентайн», скончалась в возрасте 85 лет. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили родственники артистки.

Последние годы Коллинз посвятила борьбе с болезнью Паркинсона. Она умерла в лондонском доме престарелых, рядом с ней находились ее родные и близкие.

— Полин значила так много для стольких людей, играя множество ролей. Яркая, живая, остроумная личность на сцене и на экране, — цитирует заявление семьи BBC.

Актриса родилась в городе Эксмут. За свою яркую карьеру она успела сняться более чем в 50 различных фильмах и телесериалах. Среди них «Вверх и вниз по лестнице», «Город удовольствий», «Дорога в рай» и «Квартет». Однако популярность пришла к артистке после роли домохозяйки Ширли Валентайн, которую она исполнила сначала в театре, а затем на Бродвее.