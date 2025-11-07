Премьер-министр Башкирии напомнил о значимости даты 7 ноября

«7 ноября — важная дата в истории России, — напомнил премьер-министр Андрей Назаров. — Октябрьское революционное восстание 1917 года изменило судьбу страны, и этот день долго отмечался как важная веха. Однако если к нему можно относиться по-разному, то военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года стал поворотным моментом во Второй мировой войне. Его готовили в строжайшей секретности. Враг находился всего в нескольких десятках километров от Москвы. Техника и оружие были полностью снаряжены и после отправлены сразу на фронт. Для советских граждан и за рубежом парад стал символом сопротивления, знаком, что Москва выстоит».
Непосредственное участие в этих исторических событиях принимали и жители Башкирии. Как отметил Андрей Назаров, в подмосковных боях участвовали сформированные в Башкортостане 186-я, 21-я и 170-я стрелковые дивизии.
«Десятки тысяч бойцов из нашего региона сражались в Московской битве, а тыловые работники активно поддерживали фронт — отправляли теплые вещи, продукты и участвовали в сборе средств. Страна сплотилась ради Победы, чтобы отстоять свою свободу. Так всегда было, есть и будет. Слава героям минувших дней и ребятам, что прямо сейчас продолжают их славное дело!» — написал глава кабмина.
