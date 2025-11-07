Премьер-министр Башкирии напомнил о значимости даты 7 ноября

«7 ноября — важная дата в истории России, — напомнил премьер-министр Андрей Назаров. — Октябрьское революционное восстание 1917 года изменило судьбу страны, и этот день долго отмечался как важная веха. Однако если к нему можно относиться по-разному, то военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года стал поворотным моментом во Второй мировой войне. Его готовили в строжайшей секретности. Враг находился всего в нескольких десятках километров от Москвы. Техника и оружие были полностью снаряжены и после отправлены сразу на фронт. Для советских граждан и за рубежом парад стал символом сопротивления, знаком, что Москва выстоит».