Госавтоинспекцию Иркутской области возглавил полковник Марат Шарипов

Руководителем Госавтоинспекции Иркутской области назначен полковник полиции Марат Рушанович Шарипов. Об этом сообщают в МВД региона.
Офицер имеет более чем 25-летний стаж службы, 23 из которых — в ГУ МВД России во Волгоградской области. За эти годы Марат Шарипов прошел путь от инспектора дорожно-патрульной службы до руководителя различных отделов и отделений Госавтоинспекции, в том числе возглавляя подразделение пропаганды безопасности дорожного движения, технического надзора и других.
Марат Шарипов родился 10 августа 1976 года в городе Волгограде. Карьеру в Госавтоинспекции начал с должности рядового инспектора ДПС Волгограда, поэтому службу знает во всех тонкостях. Несколько лет был заместителем начальника отдела ДПС Управления ГИБДД по Волгоградской области. С 2023 года — замначальника Управления Госавтоинспекции Алтайского края.
Марат Шарипов — ветеран боевых действий. Награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степени, «За боевое содружество», «За безупречную службу в МВД», «За доблесть в службе».