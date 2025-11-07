Госавтоинспекцию Иркутской области возглавил полковник Марат Шарипов

Офицер имеет более чем 25-летний стаж службы, 23 из которых — в ГУ МВД России во Волгоградской области. За эти годы Марат Шарипов прошел путь от инспектора дорожно-патрульной службы до руководителя различных отделов и отделений Госавтоинспекции, в том числе возглавляя подразделение пропаганды безопасности дорожного движения, технического надзора и других.