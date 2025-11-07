Озеро лотосов в селе Галкино Хабаровского края ждёт преображение

Администрация Хабаровского района готовит приятный сюрприз для жителей региона, которые каждый год посещают знаменитое озеро лотосов в селе Галкино — данную территорию ждёт масштабное преображение. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на месте поработали студенты Тихоокеанского госуниверситета, которые разработали детальный эскизный проект благоустройства.
По словам главы Хабаровского района Сергея Будкина, инициатива получила большую поддержку с разных сторон. В частности, свои идеи представили в АНО ЦТИП «Тайга и море». На встрече с его директором Алексеем Тимиргалеевым было решено объединить проекты администрации и Центра туризма и просвещения, создав по-настоящему уникальное пространство для отдыха, которое станет одной из туристических жемчужин района.
Руководство муниципалитета пока решило не раскрывать всех подробностей проекта, однако нашему корреспонденту удалось связаться с Алексеем Тимиргалеевым, который рассказал нам о своём видении благоустройства береговой линии озера лотосов в селе Галкино. Директор АНО ЦТИП «Тайга и море» отметил, что лотос Комарова — составляющая часть имиджа Хабаровского края, поэтому благоустройство территории, где он растёт, очень важно.
— Мы предлагаем создать экологическую тропу имени Владимира Леонтьевича Комарова. На подходе к ней предполагается сделать входную группу, с информационными стендами о работе известного учёного-ботаника, уникальной флоре данного места и правилах поведения. Вдоль имеющихся троп будет уложен деревянный настил, что создаст комфортные условия для передвижения и в то же время оградит выходы к берегу. Там же появятся смотровые площадки и места для фотографирования, — рассказал Алексей Тимиргалеев.
АНО ЦТИП «Тайга и море» уже проведены переговоры о возможности облагораживания данной территории с Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и администраций Галкинского сельского поселения, по итогам которых вынесено положительное решение. Пока остаётся открытым вопрос с организацией вывоза мусора в высокий сезон и установкой биотуалетов для туристов.