Озеро лотосов в селе Галкино Хабаровского края ждёт преображение

— Мы предлагаем создать экологическую тропу имени Владимира Леонтьевича Комарова. На подходе к ней предполагается сделать входную группу, с информационными стендами о работе известного учёного-ботаника, уникальной флоре данного места и правилах поведения. Вдоль имеющихся троп будет уложен деревянный настил, что создаст комфортные условия для передвижения и в то же время оградит выходы к берегу. Там же появятся смотровые площадки и места для фотографирования, — рассказал Алексей Тимиргалеев.