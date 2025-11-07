В Хабаровском крае снег скрывает необычные тоннели кабанов

В Хабаровском крае снегопады уже заметно изменили жизнь местных животных, — сообщает телеграм-канал Комсомольский заповедник. Особенно это касается кабанов, которые большую часть своего рациона добывают из-под земли или лесной подстилки. Лежащий снег усложняет доступ к корму, но животные успешно справляются с трудностями зимы.
Рытьё — характерный способ добычи пищи для млекопитающих из семейства свиней. У кабанов мощная клиновидная морда, кости которой срастаются в прочный монолит, а огромные крепкие клыки позволяют выкапывать мёрзлую землю на глубину до 15 сантиметров. Это помогает зверям находить жёлуди, корешки, орехи, жучков и червячков даже под замёрзшей почвой.
Однако если снег слишком глубокий, пробиться до земли становится сложно. В таких условиях кабаны выбирают участки, где снежный покров тоньше. При этом дикие свиньи ведут стадный образ жизни, особенно зимой. На свежевыпавшем снегу они движутся цепочкой по следам впереди идущего, путь прокладывает вожак — обычно опытная самка. Стопы предыдущих особей уплотняют снег, облегчая движение остальным членам стада.
От морозов кабаны защищаются коллективно. Они устраивают совместные лёжки, используя сухую траву и ветки для подстилки, прижимаясь друг к другу и согреваясь телами. Если снег глубокий, животные способны прорывать в нём тоннели, по которым передвигаются и даже «гнездятся», долго не поднимаясь на поверхность.
— Эти адаптации позволяют кабанам сохранять энергию и выживать в суровых условиях, — отмечает научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский. — Они демонстрируют удивительную способность изменять поведение в зависимости от природных условий, используя как коллективные стратегии, так и физические особенности тела.
Вниманию охотников:
Постановлением Правительства Хабаровского края от 24 октября 2025 года № 455-пр запрет на все виды охоты на кабана, за исключением научных целей и регулирования численности, продлён до 10 января 2029 года.