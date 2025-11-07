В Хабаровском крае снег скрывает необычные тоннели кабанов

От морозов кабаны защищаются коллективно. Они устраивают совместные лёжки, используя сухую траву и ветки для подстилки, прижимаясь друг к другу и согреваясь телами. Если снег глубокий, животные способны прорывать в нём тоннели, по которым передвигаются и даже «гнездятся», долго не поднимаясь на поверхность.