Девятиклассник из Приморья спас пятерых женщин от медведя

В городе Вилючинске Камчатского края мужчина спас двух школьниц от медведя. Зверь бежал по улицам и напугал девочек, которые катались на велосипедах. Инцидент случился в микрорайоне Рыбачьем. Местный житель заметил бежавшего по дороге зверя, буквально в нескольких метрах от него ехали две школьницы на велосипедах. Увидев медведя, они испугались и стали метаться по дороге.