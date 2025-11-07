Девятиклассник из Приморья спас пятерых женщин от медведя

Девятиклассник Тимофей Поляков из Приморья получил медаль Совета Федерации от сенатора Александра Ролика за спасение пяти женщин от медведя.
Сообщается, что летом 2025 года парень увидел, как медведь следует за группой женщин в лесу. Поляков успел добежать до людей и предупредить об опасности.
Благодаря этому женщины успели дойти вовремя до укрытия и избежать встречи с хищником.
— Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место, — цитирует подростка РИА Новости.
В городе Вилючинске Камчатского края мужчина спас двух школьниц от медведя. Зверь бежал по улицам и напугал девочек, которые катались на велосипедах. Инцидент случился в микрорайоне Рыбачьем. Местный житель заметил бежавшего по дороге зверя, буквально в нескольких метрах от него ехали две школьницы на велосипедах. Увидев медведя, они испугались и стали метаться по дороге.
С другой проблемой столкнулись жители деревни Дуреевской Шатурского округа Подмосковья, которых на протяжении месяца терроризировала стая волков. Хищники приходили в населенный пункт и нападали на домашних животных. Иногда дикие животные действуют гораздо активнее.