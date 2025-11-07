В России в 2026 году повысят минимальные выплаты по больничным: подробности

«Размер минимальной выплаты по больничному также вырастет с 2026 года по сравнению с 2025 годом. Следовательно, для расчета минимального размера пособия за один день больничного в 2026 году берем 27 093 рубля и делим их на количество календарных дней в календарном месяце, на который пришлись дни болезни», — рассказал Леонов в беседе с RT.