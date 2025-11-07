В России в 2026 году повысят минимальные выплаты по больничным: подробности

С повышением в 2026 году в России МРОТа в стране автоматически увеличатся и минимальные выплаты по больничным листам. Об этом в интервью RT напомнил депутат Госдумы Сергей Леонов.
«Размер минимальной выплаты по больничному также вырастет с 2026 года по сравнению с 2025 годом. Следовательно, для расчета минимального размера пособия за один день больничного в 2026 году берем 27 093 рубля и делим их на количество календарных дней в календарном месяце, на который пришлись дни болезни», — рассказал Леонов в беседе с RT.
Больничные, обратил внимание парламентарий, рассчитываются исходя из заработной платы работника за предыдущие два года. В случае, если у россиянина за этот период дохода не было или он был меньше актуального МРОТ, то для расчета пособия применяется величина МРОТ.
Ранее в Госдуме сообщили, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности достигает примерно 5700 рублей в день.
А минимальный размер выплат по больничному листу при необходимости ухода за ребенком в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей в месяц.