Выяснилось, что в России ужесточили ответственность теплоснабжающих организаций

С 7 ноября 2025 года вступили в силу новые требования к компаниям, отвечающим за теплоснабжение. Теперь, если они не устранят нарушения, выявленные при подготовке к отопительному сезону, их ждут штрафы.
Санкции предусмотрены как для юридических, так и для должностных лиц. Руководителям грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей за срыв отопительного сезона. Более крупные штрафы установлены для теплоснабжающих и теплосетевых компаний, собственников сетей, управляющих организаций, жилищных кооперативов и ТСЖ — от 20 до 40 тысяч рублей.
Под действие новых правил попадают и муниципальные чиновники: если они не устранят замечания, указанные в актах готовности к зиме, им также грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Поправки направлены на повышение ответственности предприятий и органов местного самоуправления за своевременное начало отопительного сезона и качество подготовки к зиме.
