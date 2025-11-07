Выяснилось, что в России ужесточили ответственность теплоснабжающих организаций

Санкции предусмотрены как для юридических, так и для должностных лиц. Руководителям грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей за срыв отопительного сезона. Более крупные штрафы установлены для теплоснабжающих и теплосетевых компаний, собственников сетей, управляющих организаций, жилищных кооперативов и ТСЖ — от 20 до 40 тысяч рублей.