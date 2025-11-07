Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в России ужесточили ответственность теплоснабжающих организаций

С 7 ноября 2025 года вступили в силу новые требования к компаниям, отвечающим за теплоснабжение.

С 7 ноября 2025 года вступили в силу новые требования к компаниям, отвечающим за теплоснабжение. Теперь, если они не устранят нарушения, выявленные при подготовке к отопительному сезону, их ждут штрафы.

Санкции предусмотрены как для юридических, так и для должностных лиц. Руководителям грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей за срыв отопительного сезона. Более крупные штрафы установлены для теплоснабжающих и теплосетевых компаний, собственников сетей, управляющих организаций, жилищных кооперативов и ТСЖ — от 20 до 40 тысяч рублей.

Под действие новых правил попадают и муниципальные чиновники: если они не устранят замечания, указанные в актах готовности к зиме, им также грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Поправки направлены на повышение ответственности предприятий и органов местного самоуправления за своевременное начало отопительного сезона и качество подготовки к зиме.

Читайте также: 12-летняя девочка погибла при пожаре в частном доме в российском селе.