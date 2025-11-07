CNN: Американские военные отравились неизвестным порошком после визита Трампа

На военную базу в американском штате Мэриленд доставили пакет, внутри которого находился неизвестный порошок — после его вскрытия пришлось госпитализировать нескольких человек. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в CNN, ссылаясь на командование и источники.
Президент США посещал это место в среду, 4 ноября. После военная база «Эндрюс» сделала заявление по поводу произошедшего. По их словам, из-за пакета пришлось эвакуировать одно из зданий.
Источник телеканала, в свою очередь, рассказал, что врачи госпитализировали несколько людей, которые находились рядом с посылкой в момент вскрытия.
По словам другого источника, предварительный полевой тест, проведенный командой по работе с опасными материалами (HAZMAT), не выявил ничего опасного. Расследование инцидента продолжается.
