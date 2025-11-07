Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Релиз GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года

Релиз игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) отложили до 19 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика Rockstar Games.

Релиз игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) отложили до 19 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика Rockstar Games.

Изначально игра должна была выйти в мае 2026 года.

— Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете, — говорится на сайте компании.

При этом, как отмечает Bloomberg, игру могли перенести на фоне увольнения более 30 сотрудников, обсуждавших разработку проекта в групповом чате, в котором присутствовали и посторонние лица.

Первая версия игры должна выйти для игровых консолей, а версия для персональных компьютеров появится спустя 12−18 месяцев после первого релиза. Тем временем технический инженер и бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей раскрыл одну из тайн GTA IV. Пользователи заметили, что в трейлере игры показывались паромы, которые перевозили автомобили с одного берега реки на другой, но в финальной версии игры эти транспортные средства отсутствовали.