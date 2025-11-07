Релиз GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года

Релиз игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) отложили до 19 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика Rockstar Games.
Изначально игра должна была выйти в мае 2026 года.
— Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете, — говорится на сайте компании.
При этом, как отмечает Bloomberg, игру могли перенести на фоне увольнения более 30 сотрудников, обсуждавших разработку проекта в групповом чате, в котором присутствовали и посторонние лица.
Первая версия игры должна выйти для игровых консолей, а версия для персональных компьютеров появится спустя 12−18 месяцев после первого релиза. Тем временем технический инженер и бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей раскрыл одну из тайн GTA IV. Пользователи заметили, что в трейлере игры показывались паромы, которые перевозили автомобили с одного берега реки на другой, но в финальной версии игры эти транспортные средства отсутствовали.