Релиз GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года

Первая версия игры должна выйти для игровых консолей, а версия для персональных компьютеров появится спустя 12−18 месяцев после первого релиза. Тем временем технический инженер и бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей раскрыл одну из тайн GTA IV. Пользователи заметили, что в трейлере игры показывались паромы, которые перевозили автомобили с одного берега реки на другой, но в финальной версии игры эти транспортные средства отсутствовали.