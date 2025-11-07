Боец Ладо Лелуашвили из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Боец Ладо Лелуашвили из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащий родителся 11 марта 1967 года в Ангарске. После окончания школы он отправился на два года на срочную службу на Сахалин.
— Свою семью Ладо не успел создать. В Слюдянке он жил с мамой и семьей сестры. В 2023 году добровольно ушел защищать Родину. За время службы Ладо Гурамиевич, проявил свои лучшие качества, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.
Старший сержант Лелуашвили, оператор взвода огневой поддержки погиб 22.10.2025 года. Его захоронят на Аллее героев в пади Талая города Слюдянки. Родные смогут проводить Ладо в последний путь 10 ноября в Свято-Никольском храме.
