Боец Ладо Лелуашвили из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Старшего сержанта не стало 22 октября 2025 года в возрасте 58 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Ладо Лелуашвили из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащий родителся 11 марта 1967 года в Ангарске. После окончания школы он отправился на два года на срочную службу на Сахалин.

— Свою семью Ладо не успел создать. В Слюдянке он жил с мамой и семьей сестры. В 2023 году добровольно ушел защищать Родину. За время службы Ладо Гурамиевич, проявил свои лучшие качества, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.

Старший сержант Лелуашвили, оператор взвода огневой поддержки погиб 22.10.2025 года. Его захоронят на Аллее героев в пади Талая города Слюдянки. Родные смогут проводить Ладо в последний путь 10 ноября в Свято-Никольском храме.

