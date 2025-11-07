Ричмонд
Россельхознадзор объяснил БПЛА, летающие над сельхозземлями в Прикамье

Коптеры летали в Суксунском и Осинском районах.

Источник: Аргументы и факты

БПЛА летали над сельскохозяйственными землями в Пермском крае, сообщает Россельхознадзор.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в 2025 году сотрудники провели обследования двух участков площадью более 1200 га, которые использовались для сельскохозяйственных работ.

Землю в Суксунском и Осинском округах осмотрели с помощью беспилотного летательного аппарата. Квадракоптер зафиксировал зарастание участков сорной травой и деревьями.

«Установлено, собственниками земель не соблюдаются установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной травянистой и древесной растительностью. Признаков ведения сельскохозяйственного производства не установлено», — пояснили в Россельхознадзоре.

Владельцам земельных участков объявлены предостережения с требованием принять меры по соблюдению законодательства.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 6 ноября в Пермском крае прошли учения по беспилотной опасности. Жители региона получили СМС-оповещения.

