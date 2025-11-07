Филиппины продолжают страдать от тайфуна: жертвы исчисляются сотнями

На Филиппинах продолжают уточнять ущерб от страшного тайфуна «Калмаэги». Количество жертв увеличилось до 188 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечает издание, на последствия стихийного бедствия уже обратил внимание президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Он намерен лично приехать в пострадавшие от тайфуна районы, чтобы оценить ущерб.
«По словам официальных лиц, 135 человек числятся пропавшими без вести, еще 96 получили ранения», — пишет Reuters.
При этом подчеркивается, что тайфун также зацепил Вьетнам. На центральную часть азиатской страны обрушился сильный шторм, который повредил почти три тысячи домов. Сила ветра была такой, что деревья оказались вырваны с корнем.
Напомним, 5 ноября количество жертв тайфуна «Калмэги» на Филиппинах составляло 93 человека. С тех пор их число только растет. Больше стало и тех, кто лишился дома. Стихия снесла сразу несколько тысяч зданий.