В Пермском крае возбуждено 17 уголовных дел против энерговоров

Помимо уголовных дел «Россети Урал» привлекают пермяков к административной ответственности. С января по сентябрь 238 человек были оштрафованы из-за самовольного подключения к электросетям. В организации отмечают, что именно из-за энерговоров происходят перепады напряжения в сети и могут происходить пожары, а также ломаться техника. «Россети Урал» призывают всех, кто знает о самовольном подключении к электричеству, сообщать в компанию по горячей линии.